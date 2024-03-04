Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзагоев рассказал, что будет входить в его обязанности в ЦСКА

04 Марта 2024 • 23:55 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
08.03 14:00

Экс-хавбек ЦСКА Алан Дзагоев объяснил, в чём будет заключаться его задача на должности селекционера в московском клубе.

«Буду связующим звеном между основой, «молодёжкой» и школой. Моя задача как селекционера - находить качественных игроков для ЦСКА», - приводит слова бывшего футболиста издание «СЭ».

Кроме того, Дзагоев сообщил, что у него будет плавающий график, так как иногда нужно будет внезапно вылететь в другую страну на просмотр какого-либо потенциального новичка «красно-синих». Он надеется, что принесёт «армейцам» максимальную пользу.

Напомним, что Алан завершил выступления на профессиональном уровне осенью 2023 года. Во время карьеры он перенёс множество повреждений, из-за чего не смог реализовать свой потенциал в полной мере.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алан Дзагоев РПЛ ещё теги

Новости по матчу

03 Марта
16:17
Нахушев — о контракте Чалова: «Думаю, что договорятся»
14:41
Хомуха: «Ситуация с контрактом влияет на Чалова»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего В «Манчестер Юнайтед» выбрали нового главного тренера - идут переговоры Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей Анчелотти поставил крест на игроке «Реала» ​Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера «Барселоны» Судья объяснил скандальное удаление Беллингема «Барселона» хочет избавиться от двух игроков Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов
Спортивные новости
«Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
04 Марта
23:55 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев рассказал, что будет входить в его обязанности в ЦСКА
23:40 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга» — о срыве трансфера Веры: «Условия «Локомотива» были неприемлемы»
23:19 · Россия. Премьер-лига
Журова — о помощи российских властей Промесу «Как это возможно вообще?»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин верит в победу «Динамо» в РПЛ
22:45 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» во время зимнего трансферного окна пытался приобрести Чалова
22:28 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев считает, что «Спартак» может обойтись без Промеса
22:02 · Россия. Премьер-лига
Журавлёв: «Я не удивился тому, что «Рубин» смог отнять очки у «Краснодара» эксклюзив
21:52 · Россия. Премьер-лига
Аршавин – об отъезде Абаскаля: «Думает, что все схавают, если нет – заплатят, и я уеду»
21:45 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Динамо» выглядело целостнее и симпатичнее других команд РПЛ»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Геннадий Морозов: «Угальде смотрелся неплохо, но ничего сверхъестественного не показал» 1
21:34 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал двух лучших форвардов РПЛ
21:22 · Россия. Премьер-лига
Шалимов считает, что «Оренбург» заслужил ничью в матче с ЦСКА
21:14 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: Соболев провёл неудачный матч, выпадал из прессинга «Спартака»
21:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев – о разгроме «Тюмени»: «Должны были забить пять мячей»
21:11 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая оценил шансы «Краснодара» на победу в РПЛ
Все новости
Рекомендуем