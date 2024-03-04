Дзагоев рассказал, что будет входить в его обязанности в ЦСКА

Экс-хавбек ЦСКА Алан Дзагоев объяснил, в чём будет заключаться его задача на должности селекционера в московском клубе.

«Буду связующим звеном между основой, «молодёжкой» и школой. Моя задача как селекционера - находить качественных игроков для ЦСКА», - приводит слова бывшего футболиста издание «СЭ».

Кроме того, Дзагоев сообщил, что у него будет плавающий график, так как иногда нужно будет внезапно вылететь в другую страну на просмотр какого-либо потенциального новичка «красно-синих». Он надеется, что принесёт «армейцам» максимальную пользу.

Напомним, что Алан завершил выступления на профессиональном уровне осенью 2023 года. Во время карьеры он перенёс множество повреждений, из-за чего не смог реализовать свой потенциал в полной мере.