Тарханов не верит в победу ЦСКА над «Крыльями Советов»

Российский тренер Александр Тарханов поделился комментарием в преддверии матча «Крылья Советов» – ЦСКА.

Специалист заявил, что обе команды неудачно вошли во вторую часть сезона, но предстоящая игра должна получиться интересной, ведь ЦСКА и «Крылья» стараются играть в атаку.

«Сложно выделить фаворита в этой встрече, думаю, будет ничья. В «Крыльях» присутствует нестабильность, много молодых ребят в составе. В ЦСКА тоже нет сейчас стабильности», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».

Встреча 20-го тура Российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и ЦСКА пройдет завтра, 8 марта. Старт поединка запланирован на 14:00 по столичному времени.