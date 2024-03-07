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Тарханов не верит в победу ЦСКА над «Крыльями Советов»

07 Марта 2024 • 15:36 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
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Через 21 ч. 20 мин.

Российский тренер Александр Тарханов поделился комментарием в преддверии матча «Крылья Советов» – ЦСКА.

Специалист заявил, что обе команды неудачно вошли во вторую часть сезона, но предстоящая игра должна получиться интересной, ведь ЦСКА и «Крылья» стараются играть в атаку.

«Сложно выделить фаворита в этой встрече, думаю, будет ничья. В «Крыльях» присутствует нестабильность, много молодых ребят в составе. В ЦСКА тоже нет сейчас стабильности», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».

Встреча 20-го тура Российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и ЦСКА пройдет завтра, 8 марта. Старт поединка запланирован на 14:00 по столичному времени.

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