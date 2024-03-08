Столичный ЦСКА в пятницу, 8 марта оформил уверенную победу в гостях над самарскими «Крыльями Советов» в 20 туре РПЛ. «Армейцы» оформили два безответных гола в ворота хозяев, а Игорь Акинфеев не дал в концовке «крылышкам» сократить счёт отразив пенальти. Как итог – 2:0 в пользу столичной команды.

Как делится телеграм-канал «Цифроскоп», ЦСКА не мог победить в гостях 222 дня (последняя победа была 30 июля в матче с «Ахматом» - 3:2). Это была самая продолжительная в российской истории безвыигрышная гостевая серия ЦСКА (по количеству дней), на протяжение которой красно-синие не могли выиграть семь матчей в чемпионате и три в Кубке России (в игровое время).

Больше подробностей о победе ЦСКА над «Крыльями» - в нашем отчёте.