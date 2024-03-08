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Тарханов: «Крылья Советов» и ЦСКА играют нестабильно, будет ничья»

08 Марта 2024 • 11:11 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
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Через 1 ч. 41 мин.

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ, в котором «Крылья Советов» примут на своём поле ЦСКА.

По мнению специалиста, обе команды в силу разных причин играют нестабильно, поэтому победитель в предстоящей встрече выявлен не будет.

«Крылья Советов» и ЦСКА играют нестабильно. В «Крыльях» понятна причина — ушло много футболистов за пару лет, приходят новые молодые. У ЦСКА тоже чего-то не хватает», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

Матч «Крылья Советов» — ЦСКА состоится сегодня, 8 марта. Начало этой игры запланировано на 14:00 по московскому времени.

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