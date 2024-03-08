Федотов: «Акинфеев показал свой класс, отразив этот удар»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Удалось победить в матче с «Крыльями», но 83-я минута, пенальти в ваши ворота. Какие мысли были?

- Какие мысли? Пенальти. Процент реализации очень высокий, поэтому нас ожидала очень нервная концовка. Все началось с того, что мы контролировали ход игры, создали пару голевых моментов. Ваня Обляков не реализовал выход. После этого, как обычно, футбол таков - всегда нужно быть очень внимательным, ситуация не подразумевала. Человек выходит из штрафной, его нужно просто сопровождать, выдавливать и ни в коем случае не вставлять ноги. В любом случае заработали этот пенальти, в эти минуты не хватило самообладания, Игорь показал свой класс, отразив этот удар.

- Вы забили с угловых, но с игры забить не получилось. Вы можете быть этим недовольны, что только стандарты решают всё?

- С игры у нас были моменты, и у Феди было достаточно предпосылок. В некоторых эпизодах здорово проявил себя вратарь, он отразил пару хороших выстрелов. И у Феди был отличный момент, нужно было более быстро. И у Вани Облякова выход, нужно было более хладнокровно к этим моментам отнестись.

- В матче вы и кто-то из тренерского штаба получили желтые карточки. Можете разъяснить ситуацию?

- Это эмоции, в том плане, что всегда субъективное мнение. Там не было нарушения, мяч был остановлен, мы дали волю эмоциям. Конечно, просим нас простить.

- Роша сегодня забил два, правда, получил желтую карточку и следующий матч пропустит. Как будете ликвидировать потерю центрального, главного защитника?

- Восьмая карточка, получается? Будем смотреть. Я не знаю, по-моему, было четыре, и дисквалификации прошли. Будем смотреть.