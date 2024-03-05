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Алексей Сафонов: «ЦСКА будет бороться за 5-8 место»

05 Марта 2024 • 19:46 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
08.03 14:00

Известный агент Алексей Сафонов высказался о перспективах ЦСКА в текущем розыгрыше чемпионата России.

«ЦСКА в последнее время меня вообще ничем не удивляет. Мое мнение, что команда будет бороться за 5-8 место», — приводит слова Сафонова Metaratings.

На данный момент подопечные Владимира Федотова располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 29 очков после 19 туров.

Следующим соперником ЦСКА станут самарские «Крылья Советов». Встреча 20-го тура РПЛ пройдет 8 марта. Начало поединка запланировано на 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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