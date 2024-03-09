Гацкан рассказал, за кого болеет в чемпионской гонке

Экс-полузащитник «Ростова» Александр Гацкан заявил, что хочет чемпионства «Краснодара» в нынешнем сезоне чемпионата России.

Сегодня «Зенит» сместил «Краснодар» с первой строчки.

- Я думаю, что «Краснодар», «Зенит» и «Динамо» будут бороться за чемпионство. Мне хотелось бы, чтобы «Краснодар» стал чемпионом, потому что Галицкий оставил сердце и душу в этой команде, - приводит слова Гацкана «Чемпионат».

«Краснодар» вчера на выезде уступил «Ростову» (1:2). После сегодняшней победы «Зенита» в матче с «Уралом» (4:1) команда Владимира Ивича уступила первую строчку «сине-бело-голубым». «Динамо», идущее на третьем месте, сегодня проводит свой матч против «Ахмата». В случае победы «бело-голубые» сократят отставание от «Краснодара» до одного балла.