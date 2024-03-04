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«Зенит» во время зимнего трансферного окна пытался приобрести Чалова

04 Марта 2024 • 22:45 Комментировать
Крылья Советов
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ЦСКА Москва
08.03 14:00

Петербургский «Зенит» хотел укрепить линию нападения в зимний период дозаявок.

По информации издания RT, клуб с берегов Невы планировал приобрести форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

Сообщается, что «сине-бело-голубые» были готовы заплатить почти 10 миллионов евро. Однако футболист принял решение продолжить выступления в европейском чемпионате, поэтому не захотел переходить к петербуржцам.

К слову, действующее соглашение бомбардира с «армейцами» рассчитано до конца 2024 года. Московский клуб пока не может договориться с футболистом о пролонгировании контракта, но «красно-синие» не оставляют попыток.


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