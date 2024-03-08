Пономарёв: «Чалов не умеет играть в футбол»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о нападающем «армейцев» Фёдоре Чалове.

Ветеран раскритиковал 25-летнего футболиста, отметив, что он не обладает качествами сильного форварда и не стоит больше миллиона.

«У него нет стартовой скорости, не самый лучший удар. Да, есть чувство гола, но это всё. По факту футболист он никакой. Он не умеет играть в футбол. Что это за форвард, который не может бежать с мячом, продавить соперника?» — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 27 матчей, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.