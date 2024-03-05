Колосков — о чемпионской борьбе в РПЛ: «Ничего ещё не законченно»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился комментарием о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«У нас в чемпионате с самого начала не было безоговорочного лидера. «Зенит», «Спартак», ЦСКА — все еще подтянутся, ничего еще не законченно», — приводит слова Колоскова Legalbet.

По итогам 19 сыгранных туров на вершине турнирной таблицы находится «Краснодар», набравший 39 очков. Ближайшим преследователем «быков» является «Зенит», в копилке которого 37 баллов. Замыкает лидирующую тройку столичное «Динамо» (35).

20-й тур РПЛ стартует 8 марта матчем между «Крыльями Советов» и ЦСКА. Начало встречи запланировано на 14:00 по мск.