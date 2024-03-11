Черчесов назвал проблему «Крыльев» на старте весенней части сезона

Станислав Черчесов, бывший тренер сборной России высказался о матчах самарских «Крыльев Советов». Дело в том, что волжский клуб проиграл два стартовых матча весны – сначала уступил в гостях «Ростову» (0:2), а потом – московскому ЦСКА дома (0:2).

«В первом, и во втором матче они долго входили в игру. Пропустив от «Ростова», оживились, и, пропустив от ЦСКА, тоже оживились. Не знаю, с чем это связано», - говорит Черчесов «Московскому комсомольцу», добавив, что это, возможно, связано с травмами некоторых игроков основы. Например, аргентинского вингера Бенхамина Гарре.

После двойной неудачи самарцы скатились с шестого на восьмое место турнирной таблицы. На данный момент у волжан 29 очков, столько же – у казанского «Рубина».