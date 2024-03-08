Виллиан Роша: «В первый раз у меня получился дубль»

Лучший футболист матча «Крылья Советов» - ЦСКА Виллиан Роша поделился впечатлениями от игры для «Матч ТВ».

- Кому посвятили голы?

- Вся команда молодцы, всех поздравляю с победой. Голы посвящаю супруге, она сейчас ждет малыша. Поэтому у нас очень трогательный и важный момент в жизни. Очень рад играть и приносить пользу ЦСКА. Надеюсь, что смогу еще побольше радовать наших болельщиков.

- Вы помните, удавалось ли раньше забивать дважды за матч?

- Никогда не забивал на самом деле. В первый раз у меня получился дубль, я очень рад этому событию. Уверен, что мы можем очень далеко пойти.

- После обидной ничьей в матче с «Оренбургом» насколько было важно сегодня именно победить?

- Действительно, первый матч был очень сложным после возобновления. К сожалению, у нас случилась такая горькая ничья. Тем не менее, мы продолжили работать и сейчас вот контролировали мяч и выиграли его заслуженно. Поздравляю всех болельщиков.

Очень рад, что сегодня наши уважаемые болельщики присутствовали и нас поддерживали. Мы всегда их ждем и поздравляем с победой.

- Игоря Акинфеева как-то будете отдельно благодарить после матча?

- Все молодцы, всех поздравляю, а Игоря - особенно, потому что он отбил такой сложный пенальти и провел сегодня хороший матч. Сейчас пойдем и поздравим его с парированием пенальти.