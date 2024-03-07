Бистрович — о победе ЦСКА над «Реалом»: «Это самая большая победа в моей жизни»

Хавбек «Балтики» Кристиян Бистрович вспомнил победу ЦСКА над мадридским «Реалом» в рамках Лиги чемпионов.

Напомним, в 2018 году «армейцы» разгромили на выезде «Реал» со счетом 3:0. В той встрече Бистрович вышел в стартовом составе ЦСКА и провел на поле все 90 минут.

«Конечно, это самая большая победа в моей жизни. 3:0 на «Бернабеу» – это навсегда», — приводит слова Бистровича «Чемпионат».

Отметим, что трудовой договор полузащитника принадлежит ЦСКА, а за «Балтику» он выступает на правах аренды.

В текущем сезоне Бистрович появился на поле в 16 матчах во всех турнирах, забил два гола и записал в свой актив одну голевую передачу.