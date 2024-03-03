Хомуха: «Ситуация с контрактом влияет на Чалова»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о выступлении нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в матче 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

Эксперт считает, что негативным образом на игре 25-летнего футболиста отражается возникшая неопределённость с контрактом.

«Ситуация с контрактом влияет на Чалова. Когда у футболиста нет полной концентрации на основную деятельность, а голова забита другими вещами, это неизбежно скажется», — цитирует Хомуху «Чемпионат».

Напомним, действующий контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца декабря нынешнего года. В текущем сезоне нападающий провёл за «красно-синих» 27 матчей, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.