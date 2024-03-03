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Хомуха: «Ситуация с контрактом влияет на Чалова»

03 Марта 2024 • 14:41 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
08.03 14:00

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о выступлении нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в матче 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

Эксперт считает, что негативным образом на игре 25-летнего футболиста отражается возникшая неопределённость с контрактом.

«Ситуация с контрактом влияет на Чалова. Когда у футболиста нет полной концентрации на основную деятельность, а голова забита другими вещами, это неизбежно скажется», — цитирует Хомуху «Чемпионат».

Напомним, действующий контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца декабря нынешнего года. В текущем сезоне нападающий провёл за «красно-синих» 27 матчей, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

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ЦСКА Москва Дмитрий Хомуха Фёдор Чалов ещё теги

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