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Бистрович рассказал, как в Европе относятся к России

07 Марта 2024 • 20:15 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
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Через 16 ч. 40 мин.

Хавбек «Балтики» Кристиян Бистрович высказался об отношении европейцев к России за последние несколько лет.

«Отношение к России в Европе меняется. Люди там не смотрят на Россию так, как последние два года. Трансферы из Европы снова стали возможны», - приводит слова игрока издание «Чемпионат».

К слову, трудовой договор 25-летнего хорвата принадлежит московскому ЦСКА с 2018 года. С прошлого лета Бистрович выступает за калининградскую «Балтику» на правах аренды. 

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну голевую передачу.


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