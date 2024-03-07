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Деменко: «По матчу с «Локомотивом» делаю вывод, что «Динамо» вряд ли добудет чемпионство» эксклюзив

07 Марта 2024 • 12:22 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
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08.03 14:00

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матчах 20-го тура РПЛ.

- В 20-м туре лидеры, «Зенит» и «Краснодар», играют на выезде с «Уралом» и «Ростовом» соответственно. Допускаете потерю очков лидерами?

- У «Краснодара» будет тяжелый матч в Ростове. Тем более, команда Карпина уверенно победила «Крылья Советов» туром ранее. Так что южанам придется даже сложнее, чем с «Рубином». А что касается «Зенита», ему тоже будет непросто. «Урал» находится в такой турнирной ситуации, что каждый матч для него бесценен. Он будет стремиться хотя бы не проиграть. Мы видели, как тяжело пришлось «Ахмату» в матче с этим соперником. Физически сейчас все команды хорошо готовы.

- Как «Зенит» может отреагировать на неудачный результат матча со «Спартаком»? Будет ли менять схему игры или футболистов?

- Мне кажется, питерцы не буду ничего менять в своей игре или составе. Если только травмы случатся. Хотя по игре со «Спартаком» мы не увидели, что питерцы в чем-то превосходили гостей, даже по индивидуальным действиям.

- «Динамо», которое вступает в гонку за золото, примет «Ахмат». Здесь сюрпризов не будет?

- «Динамо» выиграло у «Локомотива», причем довольно уверенно. Дома бело-голубые играют гораздо лучше, чем на выезде. Но и «Ахмат» - боевая команда. Ромащенко создал боеспособный коллектив. Поэтому не могу сказать, что хозяева очевидные фавориты. Хотя они после победы в предыдущем туре приблизились к лидерам. Любая осечка «Краснодара» или «Зенита», и все может перевернуться. Москвичи тоже хорошо это понимают.

- Готово ли «Динамо» к борьбе за золото?

- По матчу с «Локомотивом» могу сказать, что это не очевидный фаворит. «Зенит» пока ближе к титулу по игре и составу. На данный момент у меня такое мнение, что «Динамо» вряд ли добудет чемпионство.

- Нет ли ощущения, что ЦСКА вновь потеряет очки, на этот раз на выезде в Самаре?

- Никто не ожидал, что «армейцы» сыграют вничью с «Оренбургом». Тем более, потеря очков случилась неожиданно, на последних минутах матча. Осадок все равно должен остаться. Я не могу сказать, что ЦСКА уверенно обыграет «Крылья Советов».

- «Локомотив» примет «Сочи». С одной стороны, кажется, что проблем с аутсайдером быть не должно, но мы видели невнятную игру с «Динамо», когда железнодорожники включились только под конец игры. Столкнется ли команда Галактионова с трудностями?

- Перед рестартом казалось, что «Локомотив» как и прошлой весной будет выглядеть лучше. Но этого мы пока не увидели. Команда предстала какой-то непонятной. А сочинцы укрепились, и это уже не та команда, которая была в первом круге.

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- «Спартак» примет «Факел» в Лужниках. Может ли сказаться фактор смены стадиона или красно-белые обязаны без проблем обыгрывать такого соперника?

- Все команды сейчас бьются. А на матчи с такими соперниками, как «Спартак», у всех мотивация повышается. И тут можно столкнуться с проблемами. Поэтому «Спартаку» будет важно забить побыстрее. «Факел» - бьется, старается. Это волевая команда, которая хочет выиграть. Поэтому москвичи вполне могут оступиться. Хотя может быть и все наоборот. Формально понятно, кто будет фаворитом в матче, особенно учитывая, как москвичи сыграли с «Зенитом». Но в Лужниках все может быть совсем по-другому. Хотя я считаю, что красно-белые не потеряют очки в предстоящей игре.

Елена Григорьевская

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