Аршавин предположил, почему в 19-м туре РПЛ не было удалений и пенальти

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о том, почему в матчах 19-го тура РПЛ не было удалений и пенальти.
По мнению эксперта, судьи не хотели лишний раз идти к монитору, чтобы потом публично не объяснять свои решения.
«Судьи не захотели идти к монитору, потому что им пришлось бы объяснять свои решения. Они были согласны с тем, что им говорили в ухо, это пошло на пользу судейству», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».
После 19 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает «Динамо», которое отстаёт от «быков» на четыре балла.
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