Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги выездной победы «красно-синих» над «Крыльями Советов» со счётом 2:0 в двадцатом туре чемпионата России.

- ЦСКА, обыграв «Крылья», доказал, что психологически всё равно уверен в себе, несмотря на досадную ничью с «Оренбургом». Дубль Роши? Со стандартов много голов забивается, ничего удивительно здесь нет. Акинфеев отразил пенальти? Он подтвердил свой уровень, который все и так знали. ЦСКА остаётся одним из лидеров турнира и многократным чемпионом, в каком бы состоянии он ни находился. ЦСКА держит определённый уровень. А «Крылья Советов» – обескровленная, обезглавленная команда. Лидеры оттуда уходят, молодёжь играет, и выжимается максимум из того, что есть. Поэтому я не стал бы к ним относиться критично, – сказал Попов.

ЦСКА набрал 32 очка в 20 матчах чемпионата России.