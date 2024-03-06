Пономарёв: «ЦСКА точно не выиграет у «Крыльев Советов»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился комментарием о предстоящем матче между «армейцами» и «Крыльями Советов».

«ЦСКА точно не выиграет, неуверенно команда смотрелась в игре с «Оренбургом», — приводит слова Пономарёва портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «Крылья Советов» будут заряжены на борьбу после поражения от «Ростова». При этом Пономарёв отметил, что не ждет победы и от самарцев, игра завершится ничьей.

Встреча 20-го тура Российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и ЦСКА запланирована на 8 марта. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 14:00 по мск.