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Известна сумма отступных за Чалова для европейских клубов эксклюзив

07 Марта 2024 • 00:35 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
1 2.60 X 3.35 2 2.65
08.03 14:00

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», отступные для европейских клубов за нападающего ЦСКА Фёдора Чалова по новому контракту с клубом составят 5 миллионов евро.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что футболист достиг принципиальной договорённости с «армейским» клубом о продлении контракта.

Чалов провёл в текущем сезоне во всех турнирах 27 игр, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами.

Его нынешний контракт с ЦСКА действует до декабря 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Чалов хотел бы перейти в один из зарубежных клубов.

ЦСКА в следующем туре чемпионата России на выезде сыграет против самарских «Крыльев Советов». Матч пройдёт 8 марта и начнётся в 14:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов

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