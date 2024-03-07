Известна сумма отступных за Чалова для европейских клубов

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», отступные для европейских клубов за нападающего ЦСКА Фёдора Чалова по новому контракту с клубом составят 5 миллионов евро.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что футболист достиг принципиальной договорённости с «армейским» клубом о продлении контракта.

Чалов провёл в текущем сезоне во всех турнирах 27 игр, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами.

Его нынешний контракт с ЦСКА действует до декабря 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Чалов хотел бы перейти в один из зарубежных клубов.

ЦСКА в следующем туре чемпионата России на выезде сыграет против самарских «Крыльев Советов». Матч пройдёт 8 марта и начнётся в 14:00 по мск.