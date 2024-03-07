Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Ничья с «Крыльями Советов» будет хорошим результатом для ЦСКА»

07 Марта 2024 • 22:05 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
1 2.65 X 3.45 2 2.70
Через 15 ч. 18 мин.

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Крыльями Советов» и ЦСКА.

«Сомнения есть серьезные, скажу честно. Последняя игра ЦСКА была плохой. Там игры не было, команда не показала ничего. Я очень удивлен был, вроде готовились, вроде сборы были, и такая игра плохая в итоге. Не было стремления, не было напора даже. Не зря в том матче многих заменили.
В игре ЦСКА я не вижу ничего пока. Играем только на ошибках обороны соперника. Действуют несогласованно. Так что переживаю, что могут не справиться с «Крыльями». Пусть даже ничья будет в лучшем случае. «Крылья» показывают хороший футбол, пусть и проиграли. У них есть стремление, видна игра. А ЦСКА нечем нападать. Наши форварды очень зависимы. Полузащитники наши сникли последнее время. Так что ожидания от матча не радужные. Ничья будет хорошим результатом. Возможно, потом догонять будем лидеров, но не сейчас», - сказал Пономарёв.

Матч «Крылья Советов» - ЦСКА состоится в пятницу и начнется в 14:00.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Владимир Пономарёв ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Марта
20:15
Бистрович рассказал, как в Европе относятся к России
17:00
Орещук назвал реальную трансферную стоимость Чалова
15:36
Тарханов не верит в победу ЦСКА над «Крыльями Советов»
15:18
Агент Айсауи высказался об адаптации алжирца в ЦСКА
15:11
Бистрович — о победе ЦСКА над «Реалом»: «Это самая большая победа в моей жизни»
12:52
​Пономарёв: «Локомотив» всё время надеется на Дзюбу, а он уже давно никакой»
12:22
Деменко: «По матчу с «Локомотивом» делаю вывод, что «Динамо» вряд ли добудет чемпионство»
00:35
Известна сумма отступных за Чалова для европейских клубов 1
06 Марта
20:45
В ЦСКА сообщили о принципиальной договорённости с Чаловым по контракту
18:54
Прогноз и ставка на точный счёт матча Крылья Советов — ЦСКА РПЛ — 8 марта 2024
16:36
Пономарёв: «ЦСКА точно не выиграет у «Крыльев Советов»
16:29
Чанов: «Крылья Советов» полетят на ворота ЦСКА»
16:19
Кузнецов: «Ничья с «Оренбургом» — вина всей команды ЦСКА»
16:05
Ставка и прогноз на матч Крылья Советов — ЦСКА чемпионата России — 8 марта 2024
15:03
Булыкин рассказал, в какой чемпионат лучше уехать Чалову
13:26
Масалитин: «Чалов выпадает из игры ЦСКА»
10:34
Зырянов: «Бороться за медали ЦСКА будет очень сложно»
09:58
Агент Буффона: «Джанлуиджи в России? Почему бы и нет»
09:19
​«Матч ТВ» покажет только три матча ближайшего тура РПЛ
00:24
Рискованная ставка и прогноз на матч Крылья Советов – ЦСКА чемпионата России – 8 марта 2024
05 Марта
21:48
Масалитин считает «Крылья Советов» фаворитом в матче с ЦСКА
19:51
Бывший одноклубник Виллиана Роши высказался о бразильце
19:46
Алексей Сафонов: «ЦСКА будет бороться за 5-8 место»
19:38
Даниил Медведев рассказал, за какой российский клуб раньше болел
19:35
Колосков — о чемпионской борьбе в РПЛ: «Ничего ещё не законченно»
09:37
Аршавин предположил, почему в 19-м туре РПЛ не было удалений и пенальти
04 Марта
23:55
Дзагоев рассказал, что будет входить в его обязанности в ЦСКА
22:45
«Зенит» во время зимнего трансферного окна пытался приобрести Чалова
03 Марта
16:17
Нахушев — о контракте Чалова: «Думаю, что договорятся»
14:41
Хомуха: «Ситуация с контрактом влияет на Чалова»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» Клопп назвал единственного игрока в мире, который может не обороняться ​Холанн сообщил, в какой клуб хотел перейти в 2016-м ​«Реал» может купить звезду «Манчестер Сити» - и это не Холанн Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард» В состав «Барселоны» возвращается важный футболист ​«Барселона» может отказаться от важного игрока – известна причина ​Названы три кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» - есть неожиданная фамилия «Барселона» может бесплатно получить полузащитника «Арсенала» Названа команда, которую может возглавить Клопп
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму
Спортивные новости
«Лада» уверенно победила «Авангард» и сократила отставание в серии Селиваненко прокомментировал допуск российских теннисистов на Олимпиаду-2024 Селиваненко высказался о неожиданном вылете Андреевой в первом круге Индиан-Уэллса «Спартак» в овертайме дожал «Северсталь» и увеличил преимущество в серии «Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА и находится в шаге от победы в серии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
08.03.24 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.55 3.40 2.55
Видео
08.03.24 в 18:30
Ростов Ростов
Краснодар Краснодар
2.75 3.40 2.37
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Марта
22:12 · Россия. Премьер-лига
Гранат считает, что стиль игры «Краснодара» в игре с «Ростовом» не поменяется из-за отсутствия Сперцяна
21:46 · Россия. Премьер-лига
Шелия: Бериша говорил, что Абаскаль провоцировал его весь первый тайм
21:37 · Россия. Премьер-лига
Силкин: Кержаков? Хороший игрок – не значит хороший тренер
21:25 · Россия. Премьер-лига
Сенников: Дзюба не готов к возобновлению сезона
21:19 · Россия. Премьер-лига
Зырянов сообщил, чем будет заниматься на посту советника председателя правления «Зенита»
21:17 · Россия. Премьер-лига
Барбоза перечислил топ-лиги, в которых может заиграть Андрей Мостовой
21:10 · Россия. Премьер-лига
Кечинов выделил команду с наиболее поставленной игрой в РПЛ
21:02 · Россия. Премьер-лига
Вьештица назвал лучших сербов в истории РПЛ
20:50 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Анжи»: «Кокорин по физиологии сопоставим с Это′О»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «У меня в команде Промеса не было бы»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «У меня в команде Промеса не было бы»
20:34 · Россия. Премьер-лига
Захарян вернётся в общую группу «Реал Сосьедада» на следующей неделе
20:32 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо: Очень хочется, чтобы «Краснодар» стал чемпионом России
20:20 · Россия. Премьер-лига
Тарпищев: Джикия может стать тренером «Спартака»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Бистрович рассказал, как в Европе относятся к России
Все новости
Рекомендуем