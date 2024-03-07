Пономарёв: «Ничья с «Крыльями Советов» будет хорошим результатом для ЦСКА»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Крыльями Советов» и ЦСКА.

«Сомнения есть серьезные, скажу честно. Последняя игра ЦСКА была плохой. Там игры не было, команда не показала ничего. Я очень удивлен был, вроде готовились, вроде сборы были, и такая игра плохая в итоге. Не было стремления, не было напора даже. Не зря в том матче многих заменили.

В игре ЦСКА я не вижу ничего пока. Играем только на ошибках обороны соперника. Действуют несогласованно. Так что переживаю, что могут не справиться с «Крыльями». Пусть даже ничья будет в лучшем случае. «Крылья» показывают хороший футбол, пусть и проиграли. У них есть стремление, видна игра. А ЦСКА нечем нападать. Наши форварды очень зависимы. Полузащитники наши сникли последнее время. Так что ожидания от матча не радужные. Ничья будет хорошим результатом. Возможно, потом догонять будем лидеров, но не сейчас», - сказал Пономарёв.

Матч «Крылья Советов» - ЦСКА состоится в пятницу и начнется в 14:00.