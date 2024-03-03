Нахушев — о контракте Чалова: «Думаю, что договорятся»

Бывший игрок ЦСКА Руслан Нахушев высказался о ситуации с контрактом нападающего «армейцев» Фёдора Чалова.

Напомним, во вчерашнем матче 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1) Чалов был заменён по ходу встречи, а вышедший вместо него Тамерлан Мусаев сумел забить единственный гол «армейцев» в этой игре.

«Пока рано говорить, что Мусаев является заменой Чалову. Естественно, какую-то нервозность Фёдору будет вносить ситуация с контрактом, но, я думаю, что договорятся и решат все вопросы», — цитирует Нахушева «Чемпионат».

Действующий контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца декабря нынешнего года. В текущем сезоне за «красно-синих» 25-летний футболист провёл 27 матчей, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.