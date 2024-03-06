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Зырянов: «Бороться за медали ЦСКА будет очень сложно»

06 Марта 2024 • 10:34 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
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08.03 14:00

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов оценил перспективы ЦСКА в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, в матче 19-го тура РПЛ «армейцы» не смогли обыграть «Оренбург» (1:1), упустив победу в самой концовке игры.

По мнению Зырянова, ЦСКА будет сложно попасть в тройку призёров по итогам сезона.

«Гол «Оренбурга» в концовке — это, конечно, чистое везение. Но «армейцы» — опытные бойцы, и тренер у них очень квалифицированный. Но соглашусь с тем, что бороться за медали им будет очень сложно», — цитирует Зырянова «РБ Спорт».

На сегодняшний день ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Свой следующий матч «армейцы» проведут 8 марта против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Константин Зырянов

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