Зырянов: «Бороться за медали ЦСКА будет очень сложно»

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов оценил перспективы ЦСКА в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, в матче 19-го тура РПЛ «армейцы» не смогли обыграть «Оренбург» (1:1), упустив победу в самой концовке игры.

По мнению Зырянова, ЦСКА будет сложно попасть в тройку призёров по итогам сезона.

«Гол «Оренбурга» в концовке — это, конечно, чистое везение. Но «армейцы» — опытные бойцы, и тренер у них очень квалифицированный. Но соглашусь с тем, что бороться за медали им будет очень сложно», — цитирует Зырянова «РБ Спорт».

На сегодняшний день ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Свой следующий матч «армейцы» проведут 8 марта против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.