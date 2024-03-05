Бывший одноклубник Виллиана Роши высказался о бразильце

Бывший одноклубник Виллиана Роши дал свой комментарий о бразильце, выступающего за ЦСКА.

По словам Даниэля Алмейды, он не удивлён хорошей игре 29-летнего футболиста. Алмейда и Роша вместе выступали за португальский клуб «Кова Пьедаде».

- Я нисколько не удивлен прогрессу Виллиана и его путем. Когда мы вместе играли за «Кова Пьедаде», в раздевалке всегда признавали его качества и возможности для совершенствования, - цитирует Алмейду Sport24.

Роша перешёл в ЦСКА в 2022 году из «Портимоненсе», подписав контракт на три года. Сумма трансфера составила порядка двух миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 16 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. Также бразилец получил шесть жёлтых карточек.