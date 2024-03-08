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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: Концовка была, как обычно, нервной у ЦСКА

08 Марта 2024 • 22:09 Комментировать
Крылья Советов
0:2
ЦСКА Москва

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин дал свой комментарий о матче 20-го тура чемпионата России, в котором армейцы обыграли «Крылья Советов».

Встреча прошла в Самаре и завершилась победой «армейского» коллектива со счётом 2:0. Дублем отметился Виллиан Роша. На 85-й минуте хозяева могли отыграть один мяч, но полузащитник «Крыльев» Франко Орозко не забил с пенальти.

Масатилин отметил, что сегодня ЦСКА выглядел лучше, чем в предыдущем туре с «Оренбургом». Тогда «армейцы» упустили победу в концовке и сыграли вничью.

- ЦСКА своими активными действиями предопределил ход матча. Во втором тайме все было примерно так же. «Крылья» должны были идти вперед и отыгрываться, но ЦСКА свой второй стандарт использовал. Самарцам пришлось перестраиваться. Концовка была, как обычно, нервной у ЦСКА, - приводит слова Масалитина «Газета.ру».

ЦСКА после победы в Самаре располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. В следующем туре подопечные Федотова на выезде встретятся с «Сочи». Матч пройдёт 31 марта. Перед этим ЦСКА сыграет в Кубке России с «Ростовом» Встреча пройдёт 12 марта в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

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Евро-Футбол.Ру,
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