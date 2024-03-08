Карсаков: «Жду победы ЦСКА над «Крыльями Советов»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился мнением о предстоящем матче 20-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с «Крыльями Советов».

Эксперт считает, что игра в Самаре завершится победой московской команды, поскольку у ЦСКА есть все возможности для того, чтобы выступить успешно.

«У ЦСКА хороший состав и тренер, всё в их руках. Жду хорошей игры и победы ЦСКА!» — цитирует Карсакова «Чемпионат».

Матч «Крылья Советов» — ЦСКА состоится сегодня, 8 марта. Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. Отметим, что на сегодняшний день команды имеют равное количество набранных очков — по 29.