Агент Айсауи высказался об адаптации алжирца в ЦСКА

Агент полузащитника московского ЦСКА Сидахмеда Айсауи Анисс Бенчабане высказался об адаптации своего клиента в столичном клубе.

Агент отметил, что игрок молодёжной сборной Алжира с каждым днем чувствует себя всё лучше и лучше, к тому же он начал изучать русский язык.

«В дальнейшем хочет выучить его хорошо и свободно общаться с партнерами по команде», — приводит слова Бенчабане Sport24.

Напомним, что 19-летний футболист пополнил ряды ЦСКА в зимнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2026 года с опцией продления ещё на две сезона. Он пока не дебютировал за «армейцев».