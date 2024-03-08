Акинфеев сыграл свыше 50 тысяч минут в чемпионатах России

Игорь Акинфеев, голкипер и капитан московского ЦСКА достиг отметки в 50 тыс. сыгранных минут в рамках чемпионатов России. Приятным для самого Игоря и болельщиков «армейцев» фактом делится телеграм-канал «Цифроскоп».

Это случилось в сегодняшнем матче «армейцев» на выезде против самарских «Крыльев Советов». В рамках поединка ЦСКА не пропустил и добыл уверенную победу, 2:0, а сам Игорь отразил 11-метровый удар в свои ворота ближе к концу матча.

Напомним, что всю карьеру Акинфеев неизменно проводит в ЦСКА. Он воспитывался в академии клуба с 1991 года по 2002, а впервые сыграл на взрослом уровне в 2023 году. Действующий контракт связывает Игоря с ЦСКА до окончания текущего сезона, сейчас одному из самых известных игроков российского футбола – 37 лет.

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