Даниил Медведев рассказал, за какой российский клуб раньше болел

Даниил Медведев, российский теннисист, назвал отечественный клуб, за который он переживал в юности.

«Я болел за ЦСКА, но они не играли в Лиге чемпионов. А когда выступали в этом турнире, то часто проигрывали», - цитирует четвёртую ракетку мира Eurosport.

Спортсмен признался, что из-за частых поражений российской команды, он решил болеть за «Баварию», так как мюнхенский клуб всегда находится на самом высоком уровне.

Добавим, что сейчас клубы из РПЛ отстранены от турниров под эгидой УЕФА. Что касается «Баварии», то она сейчас находится на стадии 1/8 финала турнира. Немецкой команде противостоит итальянский «Лацио».