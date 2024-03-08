Масалитин считает, что в матче с «Крыльями Советов» ЦСКА будет непросто

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о матче 20-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с «Крыльями Советов».

По мнению эксперта, «красно-синих» ждёт непростая игра, так как на домашней арене самарская команда любит действовать в агрессивной манере.

«У себя дома они («Крылья Советов») действуют достаточно агрессивно — забивают гол в первые 15-20 минут. У них хорошо работают фланги, они выходят из обороны и ловят контратаки. ЦСКА ждёт очень непростой матч», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

Матч «Крылья Советов» — ЦСКА состоится сегодня, 8 марта. Начало этой игры запланировано на 14:00 по московскому времени.