Масалитин считает «Крылья Советов» фаворитом в матче с ЦСКА

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился комментарием о предстоящем матче между «армейцами» и «Крыльями Советов».

По мнению эксперта, для ЦСКА встреча будет непростой, ведь самарцы проиграли прошлый матч и захотят реабилитироваться.

«Матч получится принципиальным. К сожалению, «армейцы» фаворитами не будут. Предпочтение вообще отдается «Крыльям Советов», — приводит слова Масалитина Legalbet.

Специалист считает, что у «Крыльев» будет больше шансов на победу за счет домашнего поля.

Игра 20-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и ЦСКА запланирована на пятницу, 8 марта. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 14:00 по московскому времени.