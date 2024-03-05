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Масалитин считает «Крылья Советов» фаворитом в матче с ЦСКА

05 Марта 2024 • 21:48 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
08.03 14:00

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился комментарием о предстоящем матче между «армейцами» и «Крыльями Советов».

По мнению эксперта, для ЦСКА встреча будет непростой, ведь самарцы проиграли прошлый матч и захотят реабилитироваться.

«Матч получится принципиальным. К сожалению, «армейцы» фаворитами не будут. Предпочтение вообще отдается «Крыльям Советов», — приводит слова Масалитина Legalbet.

Специалист считает, что у «Крыльев» будет больше шансов на победу за счет домашнего поля.

Игра 20-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и ЦСКА запланирована на пятницу, 8 марта. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Валерий Масалитин ещё теги

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