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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зделар – о положении ЦСКА: «Нам надо продолжать в том же духе»

11 Марта 2024 • 17:48 Комментировать
Крылья Советов
0:2
ЦСКА Москва

Саша Зделар, хавбек московского ЦСКА высказался о последних результатах своей команды.

«Нам необходимо быть на том же уровне как в прошлом сезоне во второй его части. Мы в аналогичной ситуации были год назад, смогли хорошо начать вторую часть чемпионата. Нужно играть в том же духе, и мы сможем серьезно улучшить наше положение», - говорит Саша телеканалу «Матч Премьер».

Напомним, с начала весенней части Российской премьер-лиги ЦСКА набрал четыре очка. В 19 туре столичный клуб поделил очки с аутсайдером, «Оренбургом» (1:1), а в 20 туре одержал выездную победу над «Крыльями Советов» (2:0). Благодаря набранным баллам «армейцы» поднялись на четвёртое место с 32 очками. По итогу прошлого сезона подопечные Владимира Федотова взяли Кубок России и серебряные медали РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Саша Зделар

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