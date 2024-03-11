Зделар – о положении ЦСКА: «Нам надо продолжать в том же духе»

Саша Зделар, хавбек московского ЦСКА высказался о последних результатах своей команды.

«Нам необходимо быть на том же уровне как в прошлом сезоне во второй его части. Мы в аналогичной ситуации были год назад, смогли хорошо начать вторую часть чемпионата. Нужно играть в том же духе, и мы сможем серьезно улучшить наше положение», - говорит Саша телеканалу «Матч Премьер».

Напомним, с начала весенней части Российской премьер-лиги ЦСКА набрал четыре очка. В 19 туре столичный клуб поделил очки с аутсайдером, «Оренбургом» (1:1), а в 20 туре одержал выездную победу над «Крыльями Советов» (2:0). Благодаря набранным баллам «армейцы» поднялись на четвёртое место с 32 очками. По итогу прошлого сезона подопечные Владимира Федотова взяли Кубок России и серебряные медали РПЛ.