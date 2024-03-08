Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче «Крылья Советов» - ЦСКА.

- Как вам игра в Самаре?

- Матч был динамичным. Команды много комбинировали, старались держать в напряжении соперника. У ЦСКА было больше уверенности в себе при выходе из обороны в атаку и наоборот.

- Что повлияло на результат? Почему при такой игре самарцы уступили?

- Сказалось отсутствие ответственности при стандартных положениях. Угловые и штрафные - это серьезная угроза воротам. У хозяев чувствовалась какая-то безответственность даже при построении. Надо спросить с игроков: почему из-под них забивают. Например, нужно задать такой вопрос Констанзе.

- Имели ли хозяева шансы отыграться?

- Тут вопрос и к ЦСКА: почему вторую игру они уступают в двигательной активности? Им не хватает быстроты, свежести и запаса выносливости. Самарцы, как мне показалось, были быстрее, свежее и могли изменить результат матча. Им ничего не оставалось делать, кроме как искать счастья у чужих ворот. Они много атаковали. Москвичам надо благодарить Акинфеева, который выручал. Так что Федотову надо задуматься. У его команды не все благополучно. Особенно в концовке матчей. И прошлую игру с «Оренбургом» его футболисты давали много возможностей сопернику у своей штрафной.

- Почему так происходит? Команда еще не набрала форму, или некого выпускать на замену для усиления игры?

- «Крылья Советов» были свежее, потому что они ближе к оптимальным кондициям. А ЦСКА психологически играет по счету. Особого преимущества в готовности у москвичей нет, поэтому они пытаются играть с оглядкой назад. 2:0 их устраивает, и можно не прилагать особых усилий для атак или прессинга. А еще лучше отойти назад. Что развязывает руки соперникам.

- Два мяча забил защитник Роша. Это удивляет?

- Нет. Хорошие защитники, как правило, здорово играют вверху. Чаще даже лучше нападающих. Они мощнее. Дивеев тоже регулярно забивал, когда был в хорошей форме. Тут скорее вопрос к обороне самарцев. Они знали, что Роша умеет забивать, но недоработали в этих эпизодах.

- Старт «Крыльев Советов» получился неудачным – два поражения. Удивлены этому?

- С точки зрения игры, комбинаций, они смотрятся. Но им не хватает в концовке атак, где надо показать максимум запала и атлетических качеств. Дисциплины и ответственности у своих ворот тоже недостает. А соперники этим пользуются.

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- Как вам ЦСКА на старте сезона? Что-то поменялось в игре за зимнюю паузу?

- Осталось все то же самое. Та же комбинационная игра, стремление большой группы футболистов участвовать в атаках. Пока ЦСКА не хватает четко выстроенной игры в обороне. Некоторые игроки только возвращаются после травм, и здесь не все складывается так, как должно.

- Какие перспективы у ЦСКА весной? За медали команда будет бороться?

- Мы обязаны ждать «армейцев» близко к первой тройке, потому что ЦСКА на это способен.

Елена Григорьевская