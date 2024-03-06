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Чанов: «Крылья Советов» полетят на ворота ЦСКА»

06 Марта 2024 • 16:29 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
1 2.60 X 3.35 2 2.65
08.03 14:00

Бывший вратарь ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ, в котором «армейцы» сыграют в гостях с «Крыльями Советов».

Специалист считает, что предстоящая встреча получится очень яркой и результативной.

«Я думаю, что самарцы полетят на ворота ЦСКА. «Армейцы» же в этом сезоне часто пропускают, но и с поля без забитых голов тоже редко уходят», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

Матч «Крылья Советов» — ЦСКА состоится 8 марта в Самаре. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Отметим, что на сегодняшний день москвичи и самарцы имеют равное количество набранных очков (по 29).

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ЦСКА Москва Крылья Советов Вячеслав Чанов ещё теги

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