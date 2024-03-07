​Пономарёв: «Локомотив» всё время надеется на Дзюбу, а он уже давно никакой»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матчах 20-го тура РПЛ.

- В этом туре лидеры, «Зенит» и «Краснодар», играют на выезде с «Уралом» и «Ростовом» соответственно. Допускаете потерю очков ведущих клубов?

- «Ростов» мне не очень понравился по матчу с «Крыльями Советов», хотя он и выиграл. «Краснодар» помобильнее, понадежнее играет и в обороне, и впереди. Если ростовчане зацепят ничью, для них это будет победа. У них слабая оборона. Что касается встречи «Урала» с «Зенитом», я не думаю, что у питерцев возникнут проблемы. Все-таки от лома нет приема. «Зенит» выше по классу. Хотя он и играет без Малкома не очень здорово.

- «Динамо», которое вступает в гонку за золото, примет «Ахмат». Здесь сюрпризов не будет?

- «Ахмат» сейчас в загоне, а «Динамо» на коне и, конечно, выиграет. А если оценивать перспективы команды Лички в целом, за первое место она бороться не будет, а вот за второе может, если не сбавит обороты. Но я боюсь, что бело-голубые немножко встанут. Пока они неплохо играют, и впереди хорошо получается. Но насколько это будет долго, я не знаю. Может случиться спад, ребята успокоятся, и команда откатится вниз.

- «Спартак» примет «Факел». Здесь все предсказуемо?

- Хозяева победят. «Факел» играет ненадежно, находится внизу таблицы. А красно-белые набирают обороты. Мне понравилось, как они смотрелись с «Зенитом». Даже без Промеса «Спартак» выглядел гораздо предпочтительнее.

- «Спартак» будет принимать «Факел» в Лужниках. Может как-то сказаться фактор чужого стадиона?

- Не думаю. Придет много болельщиков и это мобилизует команду Абаскаля.

- Нет ощущения, что ЦСКА вновь потеряет очки, на этот раз на выезде в Самаре?

- Запросто. Очень невразумительно команда сыграла с «Оренбургом», хотя и вела 1:0, и гости забили случайно. Но никакой надежной игры в обороне и в атаке я не увидел. Ничего нет. Играют, как получится. Файзуллаева перехвалили, Заболотный в своем духе. Он не активный форвард. Играет, как придется. Обляков средне играет. Да, его вызывают в сборную, но это футболист среднего класса. А чего-то лучшего пока нет.

- «Локомотив» примет «Сочи». Столкнется ли команда Галактионова с трудностями?

- Сомневаюсь, что железнодорожники победят. Ничья будет нормальным результатом. Команда сейчас на развале, и все время надеется на Дзюбу. А он уже давно никакой. Надо было подбирать хороших ребят вперед. Там сейчас нет ничего интересного. Поэтому, думаю, команда откатится в нижнюю часть таблицы.

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Елена Григорьевская