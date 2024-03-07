Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Пономарёв: «Локомотив» всё время надеется на Дзюбу, а он уже давно никакой» эксклюзив

07 Марта 2024 • 12:52 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
1 2.65 X 3.45 2 2.70
08.03 14:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матчах 20-го тура РПЛ.

- В этом туре лидеры, «Зенит» и «Краснодар», играют на выезде с «Уралом» и «Ростовом» соответственно. Допускаете потерю очков ведущих клубов?

- «Ростов» мне не очень понравился по матчу с «Крыльями Советов», хотя он и выиграл. «Краснодар» помобильнее, понадежнее играет и в обороне, и впереди. Если ростовчане зацепят ничью, для них это будет победа. У них слабая оборона. Что касается встречи «Урала» с «Зенитом», я не думаю, что у питерцев возникнут проблемы. Все-таки от лома нет приема. «Зенит» выше по классу. Хотя он и играет без Малкома не очень здорово.

- «Динамо», которое вступает в гонку за золото, примет «Ахмат». Здесь сюрпризов не будет?

- «Ахмат» сейчас в загоне, а «Динамо» на коне и, конечно, выиграет. А если оценивать перспективы команды Лички в целом, за первое место она бороться не будет, а вот за второе может, если не сбавит обороты. Но я боюсь, что бело-голубые немножко встанут. Пока они неплохо играют, и впереди хорошо получается. Но насколько это будет долго, я не знаю. Может случиться спад, ребята успокоятся, и команда откатится вниз.

- «Спартак» примет «Факел». Здесь все предсказуемо?

- Хозяева победят. «Факел» играет ненадежно, находится внизу таблицы. А красно-белые набирают обороты. Мне понравилось, как они смотрелись с «Зенитом». Даже без Промеса «Спартак» выглядел гораздо предпочтительнее.

- «Спартак» будет принимать «Факел» в Лужниках. Может как-то сказаться фактор чужого стадиона?

- Не думаю. Придет много болельщиков и это мобилизует команду Абаскаля.

- Нет ощущения, что ЦСКА вновь потеряет очки, на этот раз на выезде в Самаре?

- Запросто. Очень невразумительно команда сыграла с «Оренбургом», хотя и вела 1:0, и гости забили случайно. Но никакой надежной игры в обороне и в атаке я не увидел. Ничего нет. Играют, как получится. Файзуллаева перехвалили, Заболотный в своем духе. Он не активный форвард. Играет, как придется. Обляков средне играет. Да, его вызывают в сборную, но это футболист среднего класса. А чего-то лучшего пока нет.

- «Локомотив» примет «Сочи». Столкнется ли команда Галактионова с трудностями?

- Сомневаюсь, что железнодорожники победят. Ничья будет нормальным результатом. Команда сейчас на развале, и все время надеется на Дзюбу. А он уже давно никакой. Надо было подбирать хороших ребят вперед. Там сейчас нет ничего интересного. Поэтому, думаю, команда откатится в нижнюю часть таблицы.

Реклама


Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Ростов Краснодар Динамо Москва Артём Дзюба Сочи Владимир Пономарёв ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Марта
12:52
​Пономарёв: «Локомотив» всё время надеется на Дзюбу, а он уже давно никакой»
12:22
Деменко: «По матчу с «Локомотивом» делаю вывод, что «Динамо» вряд ли добудет чемпионство»
00:35
Известна сумма отступных за Чалова для европейских клубов 1
06 Марта
20:45
В ЦСКА сообщили о принципиальной договорённости с Чаловым по контракту
18:54
Прогноз и ставка на точный счёт матча Крылья Советов — ЦСКА РПЛ — 8 марта 2024
16:36
Пономарёв: «ЦСКА точно не выиграет у «Крыльев Советов»
16:29
Чанов: «Крылья Советов» полетят на ворота ЦСКА»
16:19
Кузнецов: «Ничья с «Оренбургом» — вина всей команды ЦСКА»
16:05
Ставка и прогноз на матч Крылья Советов — ЦСКА чемпионата России — 8 марта 2024
15:03
Булыкин рассказал, в какой чемпионат лучше уехать Чалову
13:26
Масалитин: «Чалов выпадает из игры ЦСКА»
10:34
Зырянов: «Бороться за медали ЦСКА будет очень сложно»
09:58
Агент Буффона: «Джанлуиджи в России? Почему бы и нет»
09:19
​«Матч ТВ» покажет только три матча ближайшего тура РПЛ
00:24
Рискованная ставка и прогноз на матч Крылья Советов – ЦСКА чемпионата России – 8 марта 2024
05 Марта
21:48
Масалитин считает «Крылья Советов» фаворитом в матче с ЦСКА
19:51
Бывший одноклубник Виллиана Роши высказался о бразильце
19:46
Алексей Сафонов: «ЦСКА будет бороться за 5-8 место»
19:38
Даниил Медведев рассказал, за какой российский клуб раньше болел
19:35
Колосков — о чемпионской борьбе в РПЛ: «Ничего ещё не законченно»
09:37
Аршавин предположил, почему в 19-м туре РПЛ не было удалений и пенальти
04 Марта
22:45
«Зенит» во время зимнего трансферного окна пытался приобрести Чалова
03 Марта
16:17
Нахушев — о контракте Чалова: «Думаю, что договорятся»
14:41
Хомуха: «Ситуация с контрактом влияет на Чалова»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» ​Холанн сообщил, в какой клуб хотел перейти в 2016-м Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард» ​«Реал» может купить звезду «Манчестер Сити» - и это не Холанн Клопп назвал единственного игрока в мире, который может не обороняться Лескотт назвал самого опасного соперника для «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов ​«Роналду, просто заткнись»: Экс-игрок сборной Франции атаковал Криштиану Руни нашёл себе новую работу ​«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за звёздным форвардом – ценник превышает 100 млн евро ​«Арсенал» нацелился на форварда «Барселоны»
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе»
Спортивные новости
Селиваненко прокомментировал допуск российских теннисистов на Олимпиаду-2024 Селиваненко высказался о неожиданном вылете Андреевой в первом круге Индиан-Уэллса «Спартак» в овертайме дожал «Северсталь» и увеличил преимущество в серии «Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА и находится в шаге от победы в серии Минское «Динамо» победило одноклубников из Москвы и сократило отставание в серии плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
08.03.24 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.55 3.40 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Марта
13:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Масоэро высказался о возможном возвращении защитника в Россию
13:12 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Зенита» Сергеев рассказал о своём состоянии
13:11 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо: «Промес - огромная потеря для «Спартака»
13:07 · Россия. Премьер-лига
​Жоазиньо пожелал «Краснодару» стать чемпионом
12:59 · Россия. Премьер-лига
Горшков: «Звёздной болезни у Шевченко не было»
12:56 · Россия. Премьер-лига
Иван Сергеев - о матче с «Уралом»: «Надо забирать своё»
12:55 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв: «Мне никто не понравился из новобранцев «Зенита» эксклюзив
12:50 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Оренбурга» мечтает о «Барселоне»
12:44 · Россия. Премьер-лига
Дьяков рассказал, чего ждёт от матча «Ростов» - «Краснодар»
12:38 · Россия. Премьер-лига
Таранов оценил шансы «Крыльев Советов» победить ЦСКА
12:37 · Россия. Премьер-лига
​Горшков рассказал, как Шевченко берегли в сборной Украины
12:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Краева заявил, что полузащитник летом не планирует переезжать в Россию
12:31 · Россия. Премьер-лига
Газзаев - о «Краснодаре»: «Когда речь идёт о золотой гонке, оправданий быть не может»
12:29 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» обратился к Спаллетти
12:02 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита»: «Помню, как Шевченко поддерживал меня»
Все новости
Рекомендуем