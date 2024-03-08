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Акинфеев взял 15-й пенальти в Премьер-лиге, это абсолютный рекорд с 2009 года

08 Марта 2024 • 16:29 Комментировать
Крылья Советов
0:2
ЦСКА Москва

Игорь Акинфеев, голкипер московского ЦСКА днём 8 марта спас для своей команды «сухую» победу в Самаре. Ближе к концу матча при счёте 2:0 в пользу «армейцев» Акинфеев взял 11-метровый удар, в итоге матч так и завершился уверенно победой ЦСКА – 2:0.

Как сообщает Opta Sports, Акинфеев взял уже 15 пенальти с 2009 года – именно с этого года и ведётся статистика. Он абсолютный лидер по данному показателю. На втором месте нынешний вратарь «Факела», Александр Беленов – 13 пенальти. На третьем – бывши вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков, 11 пенальти. Четвёртое место делят голкипер «Локомотива» Илья Лантратов и вратарь «Балтики» Сослан Джанаев – у обоих по 10 парированных 11-метровых.

По проценту отраженных пенальти Акинфеев (27%) в этом топе уступает только Лантратову (31%).

Также 8 марта Акинфеев сыграл свыше 50 тысяч минут в чемпионатах России.

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Евро-Футбол.Ру,
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