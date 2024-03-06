Агент Буффона: «Джанлуиджи в России? Почему бы и нет»

Сильвано Мартина, агент бывшего вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона, не исключил того, что в будущем известный в прошлом футболист будет работать в России.

При этом Мартина отметил, что пока предложений из России Буффону не поступало.

«Учитывая текущую ситуацию, думаю, сейчас всё довольно сложно. Давайте надеяться, что всё успокоится. А после этого — почему бы и нет», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, 46-летний Буффон завершил игровую карьеру в августе прошлого года. В составе сборной Италии вратарь сумел стать чемпионом мира, а выступая за «Ювентус» он 10 раз выигрывал Серию А.