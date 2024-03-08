Бобёр не считает, что «Крылья Советов» переживают кризис

Бывший игрок «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о поражении самарской команды в матче 20-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

«Не могу сказать, что в матче с ЦСКА у команды было всё настолько плачевно, что у команды кризис. Надо разбираться, прибавлять от игры к игре», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Напомним, в чемпионате России «Крылья Советов» проиграли три своих последних матча подряд с общим счётом 0:7. На сегодняшний день самарская команда занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков.