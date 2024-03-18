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Дуглас Сантос: «Зенит» становился чемпионом при командной работе российских и бразильских футболистов»

18 Марта 2024 • 10:32 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 16:00

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос выразил мнение, что победы «сине-бело-голубых» в последние годы были достигнуты за счёт командной работы всего коллектива.  

«Считаю, что все последние годы «Зенит» побеждал и становился чемпионом при командной работе российских и бразильских футболистов. Это классная связка», — приводит слова Сантоса РИА Новости.

Напомним, «Зенит» является победителем пяти последних розыгрышей чемпионата России подряд. После 20 туров текущего розыгрыша турнира «сине-бело-голубые» также возглавляют таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Краснодар» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дуглас Сантос

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