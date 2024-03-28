Петржела: «Зенит» снова выиграет чемпионат»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о чемпионской гонке нынешнего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, после 20 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который опережает второй «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо», отстающее от «сине-бело-голубых» на два балла. До конца сезона командам осталось провести по 10 матчей.

«Я говорил, что «Динамо» будет в числе фаворитов и призёров с самого начала чемпионата. Я поверил Личке. «Краснодар» также войдёт в тройку. Но «Зенит» снова выиграет чемпионат», — цитирует Петржелу «Матч ТВ».

Отметим, что победителем последних пяти сезонов чемпионата России является петербургский «Зенит».