Тренер «Зенита» не исключил возможное возвращение Малкома

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о возможном возвращении бразильского нападающего Малкома Филипе.

Напомним, 27-летний футболист выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. Летом прошлого года Малком перебрался в саудовский «Аль-Хиляль».

«Посмотрим. Это возможно. Ему всегда нравился Санкт‑Петербург. Посмотрим, как все будет дальше», — приводит слова Оливейры «Матч ТВ».

В текущем сезоне Малком принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и записал на свой счет десять результативных передач.

Контракт Малкома с «Аль-Хилялем» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 30 млн евро.