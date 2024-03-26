Лунёв рассказал, с кем из игроков «Зенита» продолжает общение

Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунёв, ныне выступающий за «Карабах», ответил на вопрос, с кем из игроков «сине-бело-голубых» продолжает поддерживать связь.

«С вратарями. Еще и с ребятами. С Андрюшкой [Мостовым]. Но Андрюшка другого возраста, у него другие интересы. Все‑таки с Мишанькой [Кержаковым] мы более близки по возрасту и интересам», — цитирует Лунёва «Матч ТВ».

Напомним, Лунёв выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год. За это время он сыграл в 118 матчах, в которых 47 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Трудовой договор россиянина с азербайджанским «Карабахом» рассчитан до предстоящего лета. Стоимость Лунёва, по данным портала Transfermarkt, составляет один миллион евро.