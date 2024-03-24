Лепёхин ответил, кто из игроков РПЛ мог бы уехать в Европу

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин ответил на вопрос о том, кто из российских футболистов РПЛ может отправиться в Европу.

— Писали о Мостовом, но важно понимать, что слухов много, а фактических переходов мало, — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что пока никто не уехал, а говорить о слухах смысла нет.

В нынешнем сезоне 26-летний Мостовой сыграл в 13 матчах чемпионата России, три раза поразил ворота соперников и записал на свой счет один ассист.

Действующий трудовой договор футболиста с «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мостового в 3,5 млн евро.