Игрок «Крыльев Советов» Горшков ответил на вопрос об интересе со стороны «Зенита»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался об интересе со стороны санкт-петербургского «Зенита».

«Мне об этом ничего не известно. Сейчас трансферное окно закрыто, эту тему не стоит трогать», — приводит слова Горшкова Metaratings.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист появился на поле в 25 матчах во всех турнирах, два раза поразил ворота соперников и записал на свой счет один ассист.

Трудовое соглашение Горшкова с самарским клубом рассчитано до лета 2025 года. Эксперты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в два с половиной миллиона евро.