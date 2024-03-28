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Бобёр: «Надеюсь, дома «Крылья Советов» покажут результат в матче с «Зенитом»

28 Марта 2024 • 16:59 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
1 4.15 X 3.80 2 1.83
30.03 14:00

Бывший игрок «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ, в котором самарская команда примет на своём поле лидера турнирной таблицы «Зенит».

По мнению эксперта, «Крылья Советов» способны навязать «Зениту» борьбу на своём поле.

«Зенит» лидер чемпионата и по игре, и по результату. Но «Крылья» играют дома и при своих болельщиках. Надеюсь, покажут хорошую игру и результат», — сказал Бобёр в комментарии для Metaratings.

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» состоится 30 марта. Начало — в 14:00 по московскому времени. На сегодняшний день самарцы занимают восьмое место в турнирной таблице, отставая от «сине-бело-голубых» на 11 очков.

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