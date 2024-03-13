Корнеев: Тикнизян не усилил бы «Зенит»

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев ответил на вопрос, усилил бы защитник «Локомотива» Наир Тикнизян санкт-петербургский «Зенит».

«Нет. Получилась бы та же история, что и с Круговым. Он был бы фиксированным вторым номером после Дугласа Сантоса», — приводит слова Корнеева издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, в зимнее трансферное окно «Зенит» проявлял пристальный интерес к игроку «Локомотива», однако переход не состоялся.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет шесть ассистов.

Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в семь миллионов евро.