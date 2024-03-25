В «Зените» анонсировали летний турнир и назвали одного участника

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, сообщил о том, что летом питерцы поучаствуют в предсезонном турнире.

«Црвена Звезда» в июле приедет в Петербург для участия в предсезонном турнире. Остальных участников мы скоро объявим», - слова Медведева приводит Metaratings.

Напомним, что «Зенит» проводил товарищеский матч против «Црвены Звезды» в Белграде на минувших выходных. Команда Сергея Семака потерпела минимальное поражение – 0:1.

«Зенит» после двадцати туров располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. Ближайший матч команда Сергея Семака проведёт 30 марта – против «Крыльев Советов».