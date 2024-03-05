Ахметов рассказал, на каких позициях в «Зените» его видит Семак

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов ответил на вопрос о том, на каких позициях на поле его рассматривает наставник команды Сергей Семак.

«Семак меня видит на атакующих позициях в полузащите и, возможно, на фланге», — приводит слова Ахметова «Чемпионат».

26-летний хавбек присоединился к «Зениту» минувшим летом, перебравшись из «Краснодара». В составе «сине-бело-голубых» Ахметов провел один матч, в котором не отметился голевыми действиями. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2025/26.

По итогам 19 туров подопечные Семака находятся на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 37 очков.