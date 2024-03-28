Коваленко: «Пауза на матчи сборных не сказалась на «Зените»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко выразил мнение, что международная пауза никак не сказалась на физической форме петербургской команды.

«Насколько пауза на матчи сборных сказалась на «Зените»? Ни на сколько — мы поддерживали тонус, у нас была товарищеская игра с «Црвеной Звездой», — цитирует Коваленко официальный сайт «Зенита».

Напомним, после 20 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут 30 марта против «Крыльев Советов», занимающих сейчас восьмую строчку. Начало этой игры запланировано на 14:00 по московскому времени.