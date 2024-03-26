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Митрофанов: «Порту» просил за Халка 100 миллионов евро»

26 Марта 2024 • 13:57 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 14:00

Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал подробности трансферов полузащитника Акселя Витселя и нападающего Халка в 2012 году.

По словам Митрофанова, бывшие клубы этих игроков «Бенфика» и «Порту» сильно завышали на них цены, однако в «Зените» не пошли на неприемлемые для себя условия.

«Бенфика» сказала, что продаст Витселя за 40 миллионов евро. Но мы были не готовы столько платить. Изначально они требовали за форварда (Халка) 100 миллионов евро. Мы сразу ушли Потом цена упала до 75 миллионов, 50 миллионов», — приводит слова Митрофанова «Чемпионат».

По сведениям портала Transfermarkt, за обоих игроков «Зенит» заплатил по 40 миллионов евро. Халк выступал в составе «сине-бело-голубых» до 2016 года, а Витсель покинул петербургскую команду менее чем через год.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Халк Максим Митрофанов Аксель Витсель ещё теги

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